На Запоріжжі викрили зловмисників, які демонтували труби зрошувальної системи

Речові докази вилучені. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Перевіряється причетність фігурантів до скоєння крадіжок інших водопровідних труб на території Запорізької області.

Підозрювані – мешканці Мелітополя, 1962 і 1982 років народження за допомогою вантажного автомобіля та екскаватору скоювали демонтаж металевої труби зрошувальної системи. З автомобіля МАЗ вилучено більше 20 метрів металевої труби.

Під час проведеного огляду місця біля пункту прийому металобрухту в селищі міського типу Якимівка, слідчі виявили та тимчасово вилучили ще 45 фрагментів труб аналогічного діаметру, екскаватор, газозварювальне обладнання, помпу, транспортні засоби з причепами. Все майно перевіряється на причетність до скоєння даного кримінального правопорушення.

Нагадаємо, злочинна група вкрала у держави труб зрошувальної системи на 2,8 млн грн.