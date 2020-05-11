В Запорожской области разоблачили злоумышленников, которые демонтировали трубы оросительной системы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В субботу около 18 часов работники Акимовского отделения полиции ГУНП в Запорожской области в поле близ села Мирного, разоблачили двух человек, которые выкапывала трубы оросительной системы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
Вещественные доказательства изъяты. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проверяется причастность фигурантов к совершению краж других водопроводных труб на территории Запорожской области.
Подозреваемые - жители Мелитополя, 1962 и 1982 годов рождения с помощью грузового автомобиля и экскаватора совершали демонтаж металлической трубы оросительной системы. Из автомобиля МАЗ изъято более 20 метров металлической трубы.
В ходе проведенного осмотра места возле пункта приема металлолома в поселке городского типа Акимовка, следователи обнаружили и временно изъяли еще 45 фрагментов труб аналогичного диаметра, экскаватор, газосварочное оборудование, насос, транспортные средства с прицепами. Все имущество проверяется на причастность к совершению данного уголовного преступления.
Напомним, преступная группа украла у государства трубы оросительной системы на 2,8 млн грн.