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На Запоріжжі розшукали дитину, яка зникла на узбережжі Азовського моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Запорізській області правоохоронці розшукали малолітнього хлопчика, який зник в смт Кирилівка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, 24 серпня до Кирилівського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про зникнення дитини.

Як стало відомо, жителька Дніпропетровської області 1964 року народження разом із онуком приїхала на відпочинок до селища міського типу Кирилівка. 24 серпня хлопчик 2008 року народження пішов з бази відпочинку і не повернувся.

25 серпня неповнолітнього знайшли співробітники кримінальної поліції на одній із баз відпочинку. Стосовно дитини правопорушень скоєно не було. Хлопчик розповів поліцейським, що йому дуже подобається море, він не хотів їхати з узбережжя Азовського моря, тому втік.

Із дитиною працівники поліції провели профілактичну бесіду та передали родичці.

Стосовно бабусі, яка має опіку над неповнолітнім, складено адміністративний протокол за ознаками ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

У відомстві додали, що всього з початку року на території Запорізької області працівники поліції розшукали 574 дитини.

Нагадаємо, у Миколаєві безвісти зник хлопець 2005 року народження.

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