В Запорожской области разыскали ребенка, который исчез на побережье Азовского моря
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Запорожский области правоохранители разыскали малолетнего мальчика, пропавшего в пгт Кирилловка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 24 августа в Кирилловское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о пропаже ребенка.
Как стало известно, жительница Днепропетровской области 1964 года вместе с внуком приехала на отдых в поселок городского типа Кирилловка. 24 августа мальчик 2008 года рождения ушел с базы отдыха и не вернулся.
25 августа несовершеннолетнего нашли сотрудники криминальной полиции на одной из баз отдыха. По отношению к ребенку правонарушений совершено не было. Мальчик рассказал полицейским, что ему очень нравится море, он не хотел ехать с побережья Азовского моря, поэтому убежал.
С ребенком работники полиции провели профилактическую беседу и передали родственникам.
Относительно бабушки, которая имеет опеку над несовершеннолетним, составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).
В ведомстве добавили, что всего с начала года, на территории Запорожской области работники полиции разыскали 574 ребенка.
Напомним, в Николаеве без вести пропал мальчик 2005 года рождения.