На Запоріжжі рф поцілила по обʼєкту енергетики, виникла пожежа - ОВА
Київ • УНН
Під час масованої атаки російські війська влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури Запорізької області. На місці удару виникла пожежа, наслідки атаки уточнюються.
У Запорізькій області під час масованої атаки рф війська рф поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури, розпочалась пожежа, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Росіяни масовано атакували Україну. У Запорізькій області поцілили по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там здійнялася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється
росія атакує енергетику, ситуація складна, введено екстрені відключення - міністр26.08.24, 10:11 • 55672 перегляди