На Запорожье рф попала по объекту энергетики, возник пожар - ОВА
Киев • УНН
Во время массированной атаки российские войска попали в объект энергетической инфраструктуры Запорожской области. На месте удара возник пожар, последствия атаки уточняются.
В Запорожской области во время массированной атаки рф войска рф попали по объекту энергетической инфраструктуры, начался пожар, сообщил председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Россияне массированно атаковали Украину. В Запорожской области попали по объекту энергетической инфраструктуры. Там поднялся пожар. Информация о последствиях уточняется
росія атакує енергетику, ситуація складна, введено екстрені відключення - міністр26 августа 2024, 07:11 • 15945 просмотров