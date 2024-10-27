На Запоріжжі дрон атакував комбайн: є поранені
Київ • УНН
У Гуляйпільській громаді дрон атакував комбайн, внаслідок чого постраждали двоє цивільних та пошкоджено техніку.
Двоє людей постраждали внаслідок атаки дрону у Гуляйпільській громаді. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Двоє людей постраждали внаслідок атаки дрону у Гуляйпільській громаді. Влучання сталося поруч з комбайном, який рухався степовою дорогою. Двоє цивільних чоловіків травмовані, техніка пошкоджена", - повідомив Федоров.
Додамо
Лише за добув 25 - 26 жовтня ворог здійснив 330 ударів по Запорізькій області, включаючи 14 авіаційних та 193 атаки безпілотниками. Серед цілей - Пʼятихатки, Новоданилівка та Мала Токмачка, на які було здійснено 14 авіаційних ударів. Крім того, 193 безпілотні літальні апарати різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Преображенку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. Крім того, відбулися п’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню, які вразили Гуляйполе, Малу Токмачку та Левадне.