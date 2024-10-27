На Запорожье дрон атаковал комбайн: есть раненые

Два человека пострадали в результате атаки дрона в Гуляйпольской громаде. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

"Два человека пострадали в результате атаки дрона в Гуляйпольской громаде. Попадание произошло рядом с комбайном, который двигался по степной дороге. Двое гражданских мужчин травмированы, техника повреждена", - сообщил Федоров.

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Только за сутки 25 - 26 октября враг совершил 330 ударов по Запорожской области, включая 14 авиационных и 193 атаки беспилотниками. Среди целей - Пятихатки, Новоданиловка и Малая Токмачка, на которые было совершено 14 авиационных ударов. Кроме того, 193 беспилотных летательных аппарата различной модификации атаковали Беленькое, Лобково, Гуляйполе, Новоданиловку, Преображенку, Малиновку, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку и Левадное. Кроме того, произошли пять обстрелов из реактивных систем залпового огня, которые поразили Гуляйполе, Малую Токмачку и Левадное.