На Запоріжжі директора комерційної структури підозрюють у розкраданні державних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Служба безпеки України в Запорізькій області викрила схему привласнення державних коштів, які були виділені на будівництво каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом. Про це УНН повідомили у пресцентрі СБУ.
"На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили механізм привласнення державних коштів, виділених на будівництво каналу для відновлення водного сполучення Азовського моря з Молочним лиманом", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у 2018 році з комерційною структурою було укладено договір на 56,5 млн грн на проведення робіт із поглиблення і розширення каналу та будівництва гідротехнічних споруд. За версією слідства, частину із цих коштів комерсанти намагались привласнити через штучне завищення вартості виконаних робіт.
"Таким чином учасники оборудки планували незаконно вивести з бюджету понад 3 мільйони гривень. Під час обшуків в офісних приміщеннях фірми-підрядника правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та інші матеріали про оборудку. Наразі слідчі органів безпеки повідомили директору комерційної структури про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) ККУ", - додали в СБУ.
Зазначається, що тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, перевіряється причетність до оборудки посадовців.
Нагадаємо, у Києві завершили слідство стосовно злочинної організації "реєстраторів" і суддів, які підозрюються у заволодінні землею і приміщеннями на понад 200 млн грн.