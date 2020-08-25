На Запорожье директора коммерческой структуры подозревают в хищении государственных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Служба безопасности Украины в Запорожской области разоблачила схему присвоения государственных средств, выделенных на строительство канала для восстановления водного сообщения Азовского моря с Молочным лиманом. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
"В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм присвоения государственных средств, выделенных на строительство канала для восстановления водного сообщения Азовского моря с Молочным лиманом", - говорится в сообщении.
Установлено, что в 2018 году с коммерческой структурой был заключен договор на 56,5 млн грн на проведение работ по углублению и расширению канала и строительству гидротехнических сооружений. По версии следствия, часть из этих средств коммерсанты пытались присвоить через искусственное завышение стоимости выполненных работ.
"Таким образом участники сделки планировали незаконно вывести из бюджета более 3 миллионов гривен. Во время обысков в офисных помещениях фирмы-подрядчика правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и другие материалы о сделке. Сейчас следователи органов безопасности сообщили директору коммерческой структуры о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 (законченное покушение на завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УК", - добавили в СБУ.
Отмечается, что продолжаются следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства дела, проверяется причастность к сделке должностных лиц.
Напомним, в Киеве завершили следствие относительно преступной организации "регистраторов" и судей, которые подозреваются в завладении землей и помещениями на более 200 млн грн.