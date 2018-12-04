На Запоріжжі через воєнний стан заборонять полювання
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. На засіданні Ради оборони області голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль доручив Департаменту екології та природних ресурсів підготувати проект розпорядження про призупинення полювання на території регіону. Про це повідомили у прес-службі ОДА, передає УНН.
Призупинення полювання пов’язане з оголошенним воєнним станом та продовжиться з 7 грудня до його завершення.
Таке рішення губернатор обгрунтував тим, що правоохоронцям та військовим важко буде перевіряти кожну людину, яка ходить зі зброєю.
“Основні райони, де відбувається полювання — це Приазовський, Приморський, Розівський, Більмацький та Якимівський. Тобто ті, які межують з ООС та державними кордонами. І перевіряти кожну людину, яка ходить зі зброєю на території регіону, досить важко. Також ми не можемо допустити, аби агресори та провокатори скористалися ситуацією та озброєними пересувалися територією Запорізького краю під виглядом мисливців”, — заявив К.Бриль.
Як повідомляв УНН, у прикордонних районах Сумської області заборонять полювання у зв’язку з введенням на території області воєнного стану.