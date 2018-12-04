В Запорожье из-за военного положения запретят охоту
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. На заседании Совета обороны области председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль поручил Департаменту экологии и природных ресурсов подготовить проект распоряжения о приостановлении охоты на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, передает УНН.
Приостановление охоты связано с объявлением военным положением и продолжится с 7 декабря до его завершения.
Такое решение губернатор обосновал тем, что правоохранителям и военным трудно проверять каждого человека, который ходит с оружием.
“Основные районы, где происходит охота — это Приазовский, Приморский, Розовский, Бильмацкий и Акимовский. То есть те, которые граничат с ООС и государственными границами. И проверять каждого человека, который ходит с оружием на территории региона, достаточно трудно. Также мы не можем допустить, чтобы агрессоры и провокаторы воспользовались ситуацией и вооруженными передвигались по территории Запорожского края под видом охотников”, — заявил К.Бриль.
Как сообщал УНН, в приграничных районах Сумской области запретят охоту в связи с введением на территории области военного положения.