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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Запорожье из-за военного положения запретят охоту

Киев • УНН

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. На заседании Совета обороны области председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль поручил Департаменту экологии и природных ресурсов подготовить проект распоряжения о приостановлении охоты на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА, передает УНН.

В Запорожье из-за военного положения запретят охоту

Приостановление охоты связано с объявлением военным положением и продолжится с 7 декабря до его завершения.

Такое решение губернатор обосновал тем, что правоохранителям и военным трудно проверять каждого человека, который ходит с оружием.

“Основные районы, где происходит охота — это Приазовский, Приморский, Розовский, Бильмацкий и Акимовский. То есть те, которые граничат с ООС и государственными границами. И проверять каждого человека, который ходит с оружием на территории региона, достаточно трудно. Также мы не можем допустить, чтобы агрессоры и провокаторы воспользовались ситуацией и вооруженными передвигались по территории Запорожского края под видом охотников”, — заявил К.Бриль.

Как сообщал УНН, в приграничных районах Сумской области запретят охоту в связи с введением на территории области военного положения.

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