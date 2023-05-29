На заході України знищили 10 "шахедів" та 6 крилатих ракет

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"У ніч на 29 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з різних напрямків ударними дронами «Shahed-136/131», крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Протягом нічної атаки підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Захід" на західному напрямку знищено 6 крилатих ракет та 10 безпілотних літальних апаратів", - повідомили у командуванні.

Нагадаємо

Російські війська у ніч на 29 травня випустили по Україні до 40 крилатих ракет і близько 35 ударних дронів типу Shahed, з них знищено 37 крилатих ракет і 29 "шахедів".