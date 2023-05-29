На западе Украины уничтожили 10 "шахедов" и 6 крылатых ракет

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"В ночь на 29 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами «Shahed-136/131», крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс. В течение ночной атаки подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" на западном направлении уничтожено 6 крылатых ракет и 10 беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в командовании.

Напомним

Российские войска в ночь на 29 мая выпустили по Украине до 40 крылатых ракет и около 35 ударных дронов типа Shahed, из них уничтожено 37 крылатых ракет и 29 "шахедов".