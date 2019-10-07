На заході України очікується підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У низці західних областей України очікується підйом рівнів води у річках. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 7 жовтня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) та річках Закарпаття очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над рiвнями 5 жовтня на 8 годину, без негативних наслідків", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 7 жовтня в Україні без істотних опадів, температура повітря вдень - до 14 градусів тепла.