На западе Украины ожидается подъем уровней воды в реках

"По данным Укргидрометцентра, 7 октября на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 1,0 м над уровнями 5 октября на 8:00, без негативных последствий", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 октября в Украине без существенных осадков, температура воздуха днем - до 14 градусов тепла.