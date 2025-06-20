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На заході України запускають 3D-розвідку для пошуків газових покладів: що це означає

Київ • УНН

 • 376 перегляди

Група Нафтогаз активізує сейсморозвідку на заході України, плануючи 3D-дослідження на 230 км² для виявлення нових родовищ газу. Ці дослідження є ключовими для енергетичної безпеки країни в умовах повномасштабної війни та обстрілів критичної інфраструктури. Компанія очікує розпочати буріння нових свердловин у 2026-2027 роках.

На заході України запускають 3D-розвідку для пошуків газових покладів: що це означає

На заході України активізують сейсморозвідку за допомогою нових 3D-досліджень - ідеться про 230 км², повідомили у Групі Нафтогаз у п'ятницю, зазначивши, що очікують за результатами можливості розпочати буріння вже в 2026-2027 роках, пише УНН.

Деталі

"АТ "Укргазвидобування", що є частиною Групи Нафтогаз, планує проведення 3D-сейсмічних досліджень на площі 230 кв. км у західному регіоні України", - повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії пояснюють: в умовах повномасштабної війни та обстрілів критичної інфраструктури, розвиток видобутку на заході - важлива складова забезпечення енергетичної безпеки держави. 

"Тривалий час цей регіон не був у фокусі через виснаженість покладів -  у порівнянні зі сходом його вважали менш перспективним. Та сучасна сейсморозвідка відкриває нові можливості: дозволяє точніше виявляти газ там, де це було неможливо раніше. Очікуємо, що результати нових досліджень дозволять розпочати буріння вже в 2026–2027 роках", - зазначив Корецький.

Доповнення

Протягом 2019-2023 років компанія, як зазначається, уже опрацювала близько 1600 кв. км 3D-сейсміки в регіоні. Це дозволило закласти понад 10 нових свердловин. Чотири з них дали початкові дебіти на рівні від 80 до 270 тисяч кубометрів газу на добу - показники, які можна вважати визначними для регіону, де видобуток газу розпочався ще у 1912 році.

За останні п’ять років Укргазвидобування, за повідомленням, наростило запаси в регіоні на 2,4 млрд кубометрів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
Нафтогаз України
Україна
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