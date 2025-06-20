На западе Украины запускают 3D-разведку для поиска газовых залежей: что это означает

На западе Украины активизируют сейсморазведку с помощью новых 3D-исследований - речь идет о 230 км², сообщили в Группе Нафтогаз в пятницу, отметив, что по результатам ожидают возможности начать бурение уже в 2026-2027 годах, пишет УНН.

Детали

"АО "Укргаздобыча", входящее в Группу Нафтогаз, планирует проведение 3D-сейсмических исследований на площади 230 кв. км в западном регионе Украины", - сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

В компании объясняют: в условиях полномасштабной войны и обстрелов критической инфраструктуры, развитие добычи на западе - важная составляющая обеспечения энергетической безопасности государства.

"Долгое время этот регион не был в фокусе из-за истощенности залежей - по сравнению с востоком его считали менее перспективным. Но современная сейсморазведка открывает новые возможности: позволяет точнее выявлять газ там, где это было невозможно раньше. Ожидаем, что результаты новых исследований позволят начать бурение уже в 2026–2027 годах", - отметил Корецкий.

Дополнение

В течение 2019-2023 годов компания, как отмечается, уже обработала около 1600 кв. км 3D-сейсмики в регионе. Это позволило заложить более 10 новых скважин. Четыре из них дали начальные дебиты на уровне от 80 до 270 тысяч кубометров газа в сутки - показатели, которые можно считать выдающимися для региона, где добыча газа началась еще в 1912 году.

За последние пять лет "Укргаздобыча", по сообщению, нарастила запасы в регионе на 2,4 млрд кубометров.