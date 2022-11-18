На заході морози, на півдні до 16° тепла: якою буде погода завтра

Деталі

У суботу, 19 листопада, на заході вдень буде невеликий сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу. На Закарпатті прогнозують від 1° морозу до 4° тепла.

У північних, центральних, східних областях буде помірний сніг, вночі – значний. Вдень у центральних та східних областях сніг перейде у дощ. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На сході країни 5-10° тепла.

У Кіровоградській, Дніпропетровській областях вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У південній частині помірні дощі, вночі – значні. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, в Криму до 16°.

По всій Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У східних та

південно-східних областях вдень пориви 15-20 м/с.

Нагадаємо

Вранці 18 листопада у Карпатах намело до 60 сантиметрів снігу.