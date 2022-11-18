На западе морозы, на юге до 16° тепла: какой будет погода завтра

Детали

В субботу, 19 ноября, на западе днем будет небольшой снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​0-5° мороза. На Закарпатье прогнозируют от 1° мороза до 4° тепла.

В северных, центральных, восточных областях будет умеренный снег, ночью – значительный. Днем в центральных и восточных областях снег перейдет в дождь. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла. На востоке страны 5-10° тепла.

В Кировоградской, Днепропетровской областях ночью около 0°, днем ​​7-12° тепла.

В южной части умеренные дожди, ночью – значительные. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°, в Крыму до 16°.

По всей Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В восточных и юго-восточных областях днем ​​порывы 15-20 м/с.

Напомним

Утром 18 ноября в Карпатах намело до 60 сантиметров снега.