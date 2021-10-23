На заході Канади стався потужний землетрус

Деталі

Осередок залягав на глибині 9 км, епіцентр знаходився в 31 км на північний захід від населеного пункту Рокі-Маунтін-Хауз, жителі якого, а також населення Калгарі, Ред-Діра і Едмонтона, могли відчути невеликі поштовхи.

Даних про жертви і руйнування не надходило.

Нагадаємо

У ніч на 18 жовтня було зареєстровано землетрус у Закарпатській області.