На заході Канади стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Землетрус магнітудою 5 зафіксовано в західній провінції Альберта. Про це в п'ятницю повідомила державна служба Канади зі спостереження за землетрусами, передає УНН.
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Осередок залягав на глибині 9 км, епіцентр знаходився в 31 км на північний захід від населеного пункту Рокі-Маунтін-Хауз, жителі якого, а також населення Калгарі, Ред-Діра і Едмонтона, могли відчути невеликі поштовхи.
Даних про жертви і руйнування не надходило.
Нагадаємо
У ніч на 18 жовтня було зареєстровано землетрус у Закарпатській області.