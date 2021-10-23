На западе Канады произошло мощное землетрясение

Детали

Очаг залегал на глубине 9 км, эпицентр находился в 31 км к юго-западу от населенного пункта Роки-Маунтин-Хаус, жители которого, а также населения Калгари, Ред-Дире и Эдмонтона, могли почувствовать небольшие толчки.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним

В ночь на 18 октября было зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области.