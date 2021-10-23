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Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
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15 апреля, 14:47 • 30817 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На западе Канады произошло мощное землетрясение

Киев • УНН

 • 38426 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в западной провинции Альберта. Об этом в пятницу сообщила государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями, передает УНН.

На западе Канады произошло мощное землетрясение

Детали

Очаг залегал на глубине 9 км, эпицентр находился в 31 км к юго-западу от населенного пункта Роки-Маунтин-Хаус, жители которого, а также населения Калгари, Ред-Дире и Эдмонтона, могли почувствовать небольшие толчки.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним

В ночь на 18 октября было зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области.

Украинские Национальные Новости

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