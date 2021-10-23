На западе Канады произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Землетрясение магнитудой 5 зафиксировано в западной провинции Альберта. Об этом в пятницу сообщила государственная служба Канады по наблюдению за землетрясениями, передает УНН.
Детали
Очаг залегал на глубине 9 км, эпицентр находился в 31 км к юго-западу от населенного пункта Роки-Маунтин-Хаус, жители которого, а также населения Калгари, Ред-Дире и Эдмонтона, могли почувствовать небольшие толчки.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
Напомним
В ночь на 18 октября было зарегистрировано землетрясение в Закарпатской области.