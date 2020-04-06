Західний кордон: станом на ранок, найбільше вантажівок очікують на пропуск на кордоні з Польшею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На західних автомобільних прикордонних пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з України загалом очікують 417 вантажівок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила "Нова митниця", передає УНН.
Так, черги із вантажівок на автомобільних пунктах пропуску на в‘їзд та виїзд:
▪️ із Польщею: "Краківець" (100/100);
▪️ із Словаччиною: "Ужгород" (0/10);
▪️ з Угорщиною: "Тиса" (0/170);
▪️ з Румунією: "Дякове" (0/37).
Як повідомлялося раніше в УНН, з-за кордону повернулися ще понад 9 тис. українців.