Западная граница: по состоянию на утро, больше всего грузовиков ожидают пропуска на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. На западных автомобильных пограничных пунктах пропуска на въезд и выезд из Украины всего ожидают 417 грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщила "Новая таможня", передает УНН.
Так, очереди из грузовиков на автомобильных пунктах пропуска на въезд и выезд:
▪️ с Польшей: "Краковец" (100/100);
▪️ со Словакией: "Ужгород" (0/10);
▪️ с Венгрией: "Тиса" (0/170);
▪️ с Румынией: "Дьяково" (0/37).
Как сообщалось ранее в УНН, из-за границы вернулись еще более 9 тыс. украинцев.