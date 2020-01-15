На Закарпатті затримали чоловіка, який у нетверезому стані побив до смерті жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У селі Водиця Рахівського району Закарпатської області під час сварки п’яний чоловік побив співмешканку. Потерпіла від отриманих травм померла. Вбивцю жінки затримала поліція. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Закарпатській області, інформує УНН.
"Учора, 14 січня, в поліцію Рахівщини надійшло повідомлення про виявлення жінки без ознак життя. Прибувши на місце пригоди, слідчо-оперативна група встановила, що 30-річний житель села Водиця, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив удома свою 40-річну співмешканку. Від ударів жінка впала й вдарилась головою об підлогу, внаслідок чого померла", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за фактом заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження зі смертельними наслідками (ст.121 ч.2 Кримінального кодексу України) поліція розпочала кримінальне провадження. Винуватця смерті жінки затримано в порядку ст.208 КПК і взято під варту.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Рівненській області 86-річний чоловік вбив та розчленував власну дружину.