На Закарпатье задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии избил до смерти женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В селе Водица Раховского района Закарпатской области во время ссоры пьяный мужчина избил сожительницу. Потерпевшая от полученных травм скончалась. Убийцу женщины задержала полиция. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, информирует УНН.
"Вчера, 14 января, в полицию Раховского района поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что 30-летний житель села Водица, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил дома свою 40-летнюю сожительницу. От ударов женщина упала и ударилась головой об пол, в результате чего умерла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения со смертельным исходом (121 ч.2 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Виновник смерти женщины задержан в порядке ст.208 УПК и взят под стражу.
Как сообщалось ранее в УНН, в Ровенской области 86-летний мужчина убил и расчленил собственную жену.