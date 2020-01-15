На Закарпатье задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии избил до смерти женщину

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111774 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 114949 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 113425 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127195 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105098 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107908 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108022 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131873 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130645 просмотра

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На Закарпатье задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии избил до смерти женщину

На Закарпатье задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии избил до смерти женщину

Киев  •  УНН

 • 19625 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В селе Водица Раховского района Закарпатской области во время ссоры пьяный мужчина избил сожительницу. Потерпевшая от полученных травм скончалась. Убийцу женщины задержала полиция. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, информирует УНН.

"Вчера, 14 января, в полицию Раховского района поступило сообщение об обнаружении женщины без признаков жизни. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что 30-летний житель села Водица, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил дома свою 40-летнюю сожительницу. От ударов женщина упала и ударилась головой об пол, в результате чего умерла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения со смертельным исходом (121 ч.2 Уголовного кодекса Украины) полиция начала уголовное производство. Виновник смерти женщины задержан в порядке ст.208 УПК и взят под стражу.

Как сообщалось ранее в УНН, в Ровенской области 86-летний мужчина убил и расчленил собственную жену.

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