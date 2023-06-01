На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Відтепер на Закарпатті заборонена діяльність релігійних організацій, які пов'язані із країною агресором, повідомляє Закарпатська обласна рада, передає УНН.
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Як повідомляється, депутати Закарпатської обласної ради підтримали рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області».
У рішенні, зокрема вказано: «Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією».
До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам, аби забезпечити швидке реагування на антиукраїнську пропаганду з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.
Доповнення
Кілька областей уже проголосували за заборону діяльності УПЦ МП, а також за позбавлення права користуватися земельними ділянками.
Активізувався процес після того, як під час одного з недільних богослужінь в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався конфлікт між чоловіком у військовій формі та священнослужителем храму. Священника, який побив військового у Хмельницькому, згодом оголосили в розшук.