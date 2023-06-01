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На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних з рф

На Закарпатті заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних з рф

Київ • УНН

 • 348684 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Відтепер на Закарпатті заборонена діяльність релігійних організацій, які пов'язані із країною агресором, повідомляє Закарпатська обласна рада, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, депутати Закарпатської обласної ради підтримали рішення «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області».

У рішенні, зокрема вказано: «Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією».

До заборони у рішенні депутати додають рекомендації правоохоронним органам, аби забезпечити швидке реагування на антиукраїнську пропаганду з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Доповнення

Кілька областей уже проголосували за заборону діяльності УПЦ МП, а також за позбавлення права користуватися земельними ділянками.

Активізувався процес після того, як під час одного з недільних богослужінь в Хмельницькому кафедральному соборі УПЦ МП стався конфлікт між чоловіком у військовій формі та священнослужителем храму. Священника, який побив військового у Хмельницькому, згодом оголосили в розшук.

Українські Національні Новини

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