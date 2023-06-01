На Закарпатье запретили деятельность религиозных организаций, связанных с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Отныне на Закарпатье запрещена деятельность религиозных организаций, связанных со страной агрессором, сообщает Закарпатский областной совет, передает УНН.
Детали
Как сообщается, депутаты Закарпатского областного совета поддержали решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области".
В решении, в частности, указано: «Запретить на территории Закарпатской области деятельность религиозных, церковных, общественных и других организаций, которые сотрудничают или связаны со страной-агрессором российской федерацией».
К запрету на решение депутаты добавляют рекомендации правоохранительным органам, чтобы обеспечить быстрое реагирование на антиукраинскую пропаганду со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций.
Дополнение
Несколько областей уже проголосовали за запрет деятельности УПЦ МП, а также лишение права пользоваться земельными участками.
Активизировался процесс после того, как во время одного из воскресных богослужений в Хмельницком кафедральном соборе УПЦ МП произошел конфликт между мужчиной в военной форме и священнослужителем храма. Священника, избившего военного в Хмельницком, впоследствии объявили в розыск.