На Закарпатті врятували заблукалу пару лижників-фрірайдерів
Київ • УНН
Гірські рятувальники на Закарпатті знайшли двох заблукалих фрірайдерів у сутінках, після двох з половиною годин пошуків.
На Закарпатті напередодні заблукали пара лижників-фрірайдерів, гірські рятувальники відшукали їх через дві з половиною години - судячи по оприлюдненому фото, вже у сутінках, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.
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46-річний чоловік та 38-річна жінка, як повідомляється, піднялись на підйомнику вгору, звідки почали спускатись вниз. У якийсь момент вони з’їхали з позначеної траси в напрямку лісу.
Згодом пара зрозуміла, що не орієнтується на місцевості, тож звернулась до гірських рятувальників, надавши їм координати свого місцезнаходження.
Через дві з половиною години надзвичайники знайшли туристів, зігріли їх теплим чаєм та доправили до місця тимчасового проживання.
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