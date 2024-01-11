На Закарпатье спасли заблудившуюся пару лыжников-фрирайдеров

На Закарпатье накануне заблудились пара лыжников-фрирайдеров, горные спасатели нашли их через два с половиной часа - судя по обнародованному фото, уже в сумерках, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

46-летний мужчина и 38-летняя женщина, как сообщается, поднялись на подъемнике вверх, откуда начали спускаться вниз. В какой-то момент они съехали с обозначенной трассы в направлении леса.

Впоследствии пара поняла, что не ориентируется на местности, поэтому обратилась к горным спасателям, предоставив им координаты своего местонахождения.

Через два с половиной часа чрезвычайники нашли туристов, согрели их теплым чаем и доставили к месту временного проживания.

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