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У Австрії близько десяти лижників опинилися під лавиною снігу

У Австрії близько десяти лижників опинилися під лавиною снігу

Київ • УНН

 • 355423 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. У австрійському гірськолижному курорті Лех/Цюрс у неділю сніговою лавиною засипало близько 10-ти лижників. Про це повідомляє УНН з посиланням на АРА.

Цитата

"Після сходження лавини на гірськолижному курорті Лех/Цюрс у неділю вдень, під якою опинилися, ймовірно, десять любителів зимових видів спорту, до вечора вдалося врятувати живою лише одну особу. З пораненнями вона була доставлена літаком до лікарні в Інсбруку", — повідомляє видання.

Деталі

Близько 15-тої дня за місцевим часом на курорті зійшла лавина, яка накрила гірськолижну трасу.  За даними поліції, точна кількість постраждалих — не відома. Рятувально-пошукова операція продовжується і в темну пору добу. До неї залучено понад 200 осіб.

Нагадаємо

Українські рятувальники попередили туристів про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах і закликали не ходити в гори.

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