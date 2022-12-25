У Австрії близько десяти лижників опинилися під лавиною снігу

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"Після сходження лавини на гірськолижному курорті Лех/Цюрс у неділю вдень, під якою опинилися, ймовірно, десять любителів зимових видів спорту, до вечора вдалося врятувати живою лише одну особу. З пораненнями вона була доставлена літаком до лікарні в Інсбруку", — повідомляє видання.

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Близько 15-тої дня за місцевим часом на курорті зійшла лавина, яка накрила гірськолижну трасу. За даними поліції, точна кількість постраждалих — не відома. Рятувально-пошукова операція продовжується і в темну пору добу. До неї залучено понад 200 осіб.

Нагадаємо

Українські рятувальники попередили туристів про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах. У Державній службі з надзвичайних ситуацій попередили про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах і закликали не ходити в гори.