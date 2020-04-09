На Закарпатті викрили жінку, яка через соцмережі шахрайським шляхом продавала маски

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У місті Мукачево на Закарпатті жінка через соціальні мережі продавала заcоби індивідуального захисту, отримувала гроші за замовленні і зникала. Поліція повідомила 25-річній шахрайці про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.