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На Закарпатті викрили жінку, яка через соцмережі шахрайським шляхом продавала маски

Київ • УНН

 • 10067 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У місті Мукачево на Закарпатті жінка через соціальні мережі продавала заcоби індивідуального захисту, отримувала гроші за замовленні і зникала. Поліція повідомила 25-річній шахрайці про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.

“Вчора 8 квітня, слідчі Мукачівського відділу поліції повідомили про підозру 25-річній мешканці Мукачева, яка обдурила львів’янку. Враховуючи підвищений попит на засоби індивідуального захисту, закарпатка налагодила систему продажу через соціальну мережу масок та антисептиків”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що львів’янка замовила захисні маски та перерахувала обумовлену заздалегідь суму на банківську картку.

“Після отримання оплати зловмисниця зникла зі зв’язку та видалила акаунт із соціальної мережі. Потерпіла львів’янка ж, не дочекавшись товару, звернулася по допомогу поліції”, — додали у поліції.

З’ясувалося, що жінка під вигаданим іменем у соцмережі пропонувала купити маски та засоби дезінфекції. Після отримання оплати мукачівка зникала зі зв’язку.

“Наразі встановлюється коло потерпілих осіб. Дії закарпатки кваліфіковані за статтею 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області викрили чоловіка, який через мережу Інтернет здійснював незаконний продаж протермінованих масок індивідуального захисту й антисептичних засобів підпільного виробництва.

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