На Закарпатье разоблачили женщину, которая через соцсети мошенническим путем продавала маски

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В городе Мукачево на Закарпатье женщина через социальные сети продавала средства индивидуальной защиты, получала деньги за заказ и исчезала. Полиция сообщила 25-летней мошеннице о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.