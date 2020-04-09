На Закарпатье разоблачили женщину, которая через соцсети мошенническим путем продавала маски
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В городе Мукачево на Закарпатье женщина через социальные сети продавала средства индивидуальной защиты, получала деньги за заказ и исчезала. Полиция сообщила 25-летней мошеннице о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.
"Вчера 8 апреля, следователи Мукачевского отдела полиции сообщили о подозрении 25-летней жительнице Мукачево, которая обманула львовянку. Учитывая повышенный спрос на средства индивидуальной защиты, закарпатка наладила систему продажи через социальную сеть масок и антисептиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что львовянка заказала защитные маски и перечислила обусловленную заранее сумму на банковскую карточку.
"После получения оплаты злоумышленница исчезла со связи и удалила аккаунт из социальной сети. Потерпевшая львовянка же, не дождавшись товара, обратилась за помощью полиции", - добавили в полиции.
Выяснилось, что женщина под вымышленным именем в соцсети предлагала купить маски и средства дезинфекции. После получения оплаты жительница Мукачево исчезала со связи.
"Сейчас устанавливается круг потерпевших лиц. Действия закарпатки квалифицированы по статье 190 Уголовного кодекса Украины, то есть мошенничество", - говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области разоблачили мужчину, который через сеть Интернет осуществлял незаконную продажу просроченных масок индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств подпольного производства.