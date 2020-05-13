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На Закарпатті викрили пенсіонерку на продажі наркотиків підліткам біля школи

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Мукачеві Закарпатської області поліція викрила на збуті наркотиків жінку похилого віку. У своєму будинку поблизу місцевої школи пенсіонерка влаштувала "крамницю", куди приходили отримати дозу наркозалежні містяни, серед яких були і неповнолітні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

На Закарпатті викрили пенсіонерку на продажі наркотиків підліткам біля школи

"За оперативною інформацією, зібраною у процесі документування злочинної діяльності 66-річної жінки, остання систематично збувала психотропну речовину метамфетамін наркозалежним клієнтам. Оскільки будинок наркоторговки розташований поряд з місцевою школою, серед її клієнтів були і неповнолітні учні. Це підтверджують і кількаразові оперативні закупки, проведені у неї протягом короткого проміжку часу", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що жінка налагодила чіткий механізм реалізації кримінального товару серед своїх клієнтів. Досвідчена не тільки за віком, а і за протизаконним фахом наркодилерка, як вказано, вже раніше неодноразово судима за злочини подібного характеру.

"Вчора, 12 травня, працівники закарпатської поліції провели санкціонований обшук в помешканні мукачівки, де виявили залишки наркотиків, приладдя для їх фасування, ваги та грошові кошти, ймовірно, отримані на продажі товару“,- зазначається в повідомленні.

Окрім цього, в жінки було виявлено ультрафіолетову лампу для детектору банкнот, за допомогою якої вона перевіряла покупців, чи не намагаються вони її “підставити”. Усі речові докази слідчі вилучили та направлять експертам для дослідження.

"За фактом вказаного злочину у поліції відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотиків. Наразі мукачівку затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом слідчі звернуться до суду з клопотанням про обрання для фігурантки запобіжного заходу",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Львівщині затримали сержанта-прикордонника на продажі наркотиків.

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