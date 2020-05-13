На Закарпатье разоблачили пенсионерку на продаже наркотиков подросткам возле школы

"По оперативной информации, собранной в процессе документирования преступной деятельности 66-летней женщины, последняя систематически сбывала психотропное вещество метамфетамин наркозависимым клиентам. Поскольку дом наркоторговки расположен рядом с местной школой, среди ее клиентов были и несовершеннолетние ученики. Это подтверждают и неоднократные оперативные закупки, проведенные у нее в течение короткого промежутка времени", - говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина наладила четкий механизм реализации "товара" среди своих клиентов. Опытная не только по возрасту, но и по противозаконной специальности наркодилерка, как указано, уже ранее неоднократно судимая за преступления подобного характера.

"Вчера, 12 мая, работники закарпатской полиции провели санкционированный обыск в доме мукачевки, где обнаружили остатки наркотиков, принадлежности для их фасовки, веса и денежные средства, вероятно, полученные на продаже товара", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, у женщины было обнаружено ультрафиолетовую лампу для детектора банкнот, с помощью которой она проверяла покупателей, не пытаются ли они ее "подставить". Все вещественные доказательства следователи изъяли и направят экспертам для исследования.

"По факту указанного преступления в полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, то есть сбыт наркотиков. Сейчас мукачевка задержана в порядке ст.208 УПК Украины и помещена в изолятор временного содержания. В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для фигурантки меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области задержали сержанта-пограничника на продаже наркотиков.