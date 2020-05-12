На Закарпатті відкрили для відвідувачів Долину нарцисів

"З 11 травня 2020 року дозволено відвідування рекреаційних зон на території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема в Долині нарцисів, та інших рекреаційних зон просто неба", – йдеться у повідомленні.

У заповіднику наголосили, що відвідувачі повинні дотримуватися карантинних обмежень: бути у масках і тримати дистанцію 1,5 метра.

Нагадаємо, на Закарпатті 27 березня пожежа ледве не знищила долину нарцисів.