На Закарпатті відкрили для відвідувачів Долину нарцисів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Закарпатській області 11 травня після послаблення карантинних обмежень відкрили для відвідувачів Долину нарцисів. Про повідомляє УНН з посиланням на Карпатський біосферний заповідник.
"З 11 травня 2020 року дозволено відвідування рекреаційних зон на території Карпатського біосферного заповідника (проведення екскурсій), зокрема в Долині нарцисів, та інших рекреаційних зон просто неба", – йдеться у повідомленні.
У заповіднику наголосили, що відвідувачі повинні дотримуватися карантинних обмежень: бути у масках і тримати дистанцію 1,5 метра.
Нагадаємо, на Закарпатті 27 березня пожежа ледве не знищила долину нарцисів.