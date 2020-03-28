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На Закарпатті пожежа ледве не знищила долину нарцисів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Пожежа ледве не знищила "родзинку" Закарпаття - долину нарцисів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС у Закарпатській області.

У п'ятницю о 16:35 хустські бійці ДСНС виїхали на гасіння пожежі сухої трави та чагарників на території Карпатського біосферного заповідника ПНДВ "Долина Нарцисів" ім. проф. Василя Комендаря.

Пожежу було ліквідовано о 19:08 силами вогнеборців Хуста та працівників заповідника.

За чергову добу вогнеборці Закарпаття приборкали 33 пожежі сухої трави та сміття на відкритих територіях. З них, внаслідок двох загорань сухостою пошкоджено будівлі у Тячівському та Хустському районах. Ще два загорання сухої рослинності призвели до пожеж на території лісгоспів.

Нагадаємо, на Закарпатті горів меблевий цех.

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