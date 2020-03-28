На Закарпатье пожар чуть не уничтожил долину нарциссов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Пожар чуть не уничтожил "изюминку" Закарпатья - долину нарциссов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.
В пятницу в 16:35 хустские бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря.
Пожар был ликвидирован в 19:08 силами пожарных Хуста и работников заповедника.
За очередные сутки огнеборцы Закарпатья ликвидировали 33 пожара сухой травы и мусора на открытых территориях. Из них, в результате двух возгораний сухостоя повреждены здания в Тячевском и Хустском районах. Еще два возгорания сухой растительности привели к пожарам на территории лесхозов.
Напомним, на Закарпатье горел мебельный цех.