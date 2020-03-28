На Закарпатье пожар чуть не уничтожил долину нарциссов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70956 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83824 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96914 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94294 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106039 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91228 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103427 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106084 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131102 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130350 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Закарпатье пожар чуть не уничтожил долину нарциссов

На Закарпатье пожар чуть не уничтожил долину нарциссов

Киев  •  УНН

 • 11963 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Пожар чуть не уничтожил "изюминку" Закарпатья - долину нарциссов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области.

В пятницу в 16:35 хустские бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника ПНДВ "Долина Нарциссов" им. проф. Василия Комендаря.

Пожар был ликвидирован в 19:08 силами пожарных Хуста и работников заповедника.

За очередные сутки огнеборцы Закарпатья ликвидировали 33 пожара сухой травы и мусора на открытых территориях. Из них, в результате двух возгораний сухостоя повреждены здания в Тячевском и Хустском районах. Еще два возгорания сухой растительности привели к пожарам на территории лесхозов.

Напомним, на Закарпатье горел мебельный цех.

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