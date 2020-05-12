На Закарпатье открыли для посетителей Долину нарциссов

"С 11 мая 2020 года разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности, в Долине нарциссов и других рекреационных зон под открытым небом", - говорится в сообщении.

В заповеднике отметили, что посетители должны соблюдать карантина: быть в масках и держать дистанцию 1,5 метра.

Напомним, на Закарпатье пожар чуть не уничтожил долину нарциссов.