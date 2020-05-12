На Закарпатье открыли для посетителей Долину нарциссов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Закарпатской области 11 мая после ослабления карантина открыли для посетителей Долину нарциссов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Карпатский биосферный заповедник.
"С 11 мая 2020 года разрешено посещение рекреационных зон на территории Карпатского биосферного заповедника (проведение экскурсий), в частности, в Долине нарциссов и других рекреационных зон под открытым небом", - говорится в сообщении.
В заповеднике отметили, что посетители должны соблюдать карантина: быть в масках и держать дистанцию 1,5 метра.
Напомним, на Закарпатье пожар чуть не уничтожил долину нарциссов.