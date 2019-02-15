На Закарпатті від отрути помер 10-річний хлопчик

“14 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про раптову смерть 10-річного мешканця села Боржавське, що на Виноградівщині. Дитина померла дорогою до лікарні, куди її доправляли через отруєння невідомою речовиною”, - зазначила вона.



Батьки розказали поліції, що хлопчик вдома випадково випив невідому речовину, внаслідок чого його самопочуття погіршилось і вони викликали лікарів. Проте, на превеликий жаль, врятувати життя дитині не вдалося.



За фактом смерті дитини розпочате досудове слідство. Тіло хлопчика направлено на експертизу для визначення причини смерті.



Раніше УНН повідомляв, поліція розслідує побиття 5-класника однолітками.