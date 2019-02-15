На Закарпатье от яда умер 10-летний мальчик

"14 февраля на линию 102 поступило сообщение о внезапной смерти 10-летнего жителя села Боржавское, что в Виноградовском. Ребенок умер по дороге в больницу, куда его доставляли из-за отравления неизвестным веществом ", - отметила она.



Родители рассказали полиции, что мальчик дома случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось и они вызвали врачей. Однако, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.



По факту смерти ребенка начато досудебное следствие. Тело мальчика направлено на экспертизу для определения причины смерти.



Ранее УНН сообщал, полиция расследует избиение 5-классника сверстниками.