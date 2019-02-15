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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 44899 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 60311 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125186 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126739 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127732 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124164 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141360 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145236 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Закарпатье от яда умер 10-летний мальчик

На Закарпатье от яда умер 10-летний мальчик

Киев  •  УНН

 • 21720 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Накануне в селе Боржавское, что в Виноградовском Закарпатской области 10-летний мальчик выпил яд и умер. Об этом журналисту УНН сообщила специалист отдел коммуникации главного управления полиции Закарпатской области Инесса Манзулич.

"14 февраля на линию 102 поступило сообщение о внезапной смерти 10-летнего жителя села Боржавское, что в Виноградовском. Ребенок умер по дороге в больницу, куда его доставляли из-за отравления неизвестным веществом ", - отметила она.

Родители рассказали полиции, что мальчик дома случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось и они вызвали врачей. Однако, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.

По факту смерти ребенка начато досудебное следствие. Тело мальчика направлено на экспертизу для определения причины смерти.

Ранее УНН сообщал, полиция расследует избиение 5-классника сверстниками.

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