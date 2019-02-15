На Закарпатье от яда умер 10-летний мальчик
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Накануне в селе Боржавское, что в Виноградовском Закарпатской области 10-летний мальчик выпил яд и умер. Об этом журналисту УНН сообщила специалист отдел коммуникации главного управления полиции Закарпатской области Инесса Манзулич.
"14 февраля на линию 102 поступило сообщение о внезапной смерти 10-летнего жителя села Боржавское, что в Виноградовском. Ребенок умер по дороге в больницу, куда его доставляли из-за отравления неизвестным веществом ", - отметила она.
Родители рассказали полиции, что мальчик дома случайно выпил неизвестное вещество, в результате чего его самочувствие ухудшилось и они вызвали врачей. Однако, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось.
По факту смерти ребенка начато досудебное следствие. Тело мальчика направлено на экспертизу для определения причины смерти.
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