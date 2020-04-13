На Закарпатті від COVID-19 одужала ще одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Закарпатській області від COVID-19 одужала ще одна людина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної державної адміністрації.
"...на Закарпатті станом на 9 годину 13 квітня одна особа вилікувалася", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що 92-ом особам встановлено діагноз COVID-19, 14 з яких — медичні працівники.
"Чотири людини померли, один із них - лікар", - зазначається в повідомленні.
Як повідомляє пресслужба Центру громадського здоров’я України, у Закарпатській області зафіксовано 92 випадки COVID-19 (3 одужали).
Нагадаємо, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 13 квітня зафіксовано 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Закарпатській області — 92 випадки.