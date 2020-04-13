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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 23065 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 33217 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Закарпатье от COVID-19 выздоровел еще один человек

На Закарпатье от COVID-19 выздоровел еще один человек

Киев  •  УНН

 • 11200 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Закарпатской области от COVID-19 выздоровел еще один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной государственной администрации.

"... на Закарпатье по состоянию на 9 часов 13 апреля один человек вылечился", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 92 лицам установлен диагноз COVID-19, 14 из которых - медицинские работники.

"Четыре человека умерли, один из них - врач", - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, в Закарпатской области зафиксировано 92 случая COVID-19 (3 выздоровели).

Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Закарпатской области - 92 случая.

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