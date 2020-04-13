На Закарпатье от COVID-19 выздоровел еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Закарпатской области от COVID-19 выздоровел еще один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной государственной администрации.
"... на Закарпатье по состоянию на 9 часов 13 апреля один человек вылечился", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 92 лицам установлен диагноз COVID-19, 14 из которых - медицинские работники.
"Четыре человека умерли, один из них - врач", - отмечается в сообщении.
Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины, в Закарпатской области зафиксировано 92 случая COVID-19 (3 выздоровели).
Напомним, по данным Минздрава, в Украине на 9:00 13 апреля зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них в Закарпатской области - 92 случая.