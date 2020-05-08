На Закарпатті у школі-інтернаті зафіксовано спалах COVID-19

“В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб на коронавірус, 5 осіб із села Зарічева та 21 — із міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам із одного навчального закладу, 4 осіб пов’язані з цим закладом, тобто працівники та їх родини. Всього з даного закладу і пов’язаних з цим закладом хворих є 10 осіб. На сьогоднішній день 5 із них перебувають у лікувальних закладах міста Ужгорода. У більшості хворих, які у нас протестовані та мають підтверджений діагноз COVID-19, стан легкої форми, вони перебувають на стаціонарному лікуванні за місцем проживанні”, — зазначив він.

Зазначається, що на даний момент у районі проведено тестування у 185 осіб.

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 — за добу.