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На Закарпатті у школі-інтернаті зафіксовано спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. На Закарпатті у Перечинській школі-інтернаті зафіксовано спалах COVID-19. Так, всього у 10 осіб, які з цього закладу або пов’язані з цим закладом лабораторно підтверджено діагноз COVID-19. Про це під час відеозвернення у Facebook повідомив голова Перечинської ОТГ Іван Погоріляк, передає УНН.

На Закарпатті у школі-інтернаті зафіксовано спалах COVID-19

“В Перечинській ОТГ виявлено 26 хворих осіб на коронавірус, 5 осіб із села Зарічева та 21 — із міста Перечин. Такий різкий спалах захворювання отримали завдяки тестам із одного навчального закладу, 4 осіб пов’язані з цим закладом, тобто працівники та їх родини. Всього з даного закладу і пов’язаних з цим закладом хворих є 10 осіб. На сьогоднішній день 5 із них перебувають у лікувальних закладах міста Ужгорода. У більшості хворих, які у нас протестовані та мають підтверджений діагноз COVID-19, стан легкої форми, вони перебувають на стаціонарному лікуванні за місцем проживанні”, — зазначив він.

Зазначається, що на даний момент у районі проведено тестування у 185 осіб.

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 — за добу.

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