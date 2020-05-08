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На Закарпатье в школе-интернате зафиксирована вспышка COVID-19

Киев • УНН

 • 13550 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На Закарпатье в Перечинской школе-интернате зафиксирована вспышка COVID-19. Так, всего в 10 человек, из этого заведения или связанные с этим заведением лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Об этом во время видеообращения в Facebook сообщил председатель Перечинской ОТГ Иван Погориляк, передает УНН.

На Закарпатье в школе-интернате зафиксирована вспышка COVID-19

“В Перечинской ОТГ выявлено 26 больных лиц на коронавирус, 5 человек из села Заричево и 21 — из города Перечин. Такую резкую вспышку заболевания получили благодаря тестам с одного учебного заведения, 4 человек связанные с этим заведением, то есть работники и их семьи. Всего по данному заведению и связанных с этим заведением больных есть 10 человек. На сегодняшний день 5 из них находятся в лечебных учреждениях города Ужгорода. У большинства больных, которые у нас протестированы и имеют подтвержденный диагноз COVID-19, состояние легкой формы, они находятся на стационарном лечении по месту жительства”, — отметил он.

Отмечается, что на данный момент в районе проведения тестирования в 185 человек.

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 — в сутки.

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