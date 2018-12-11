На Закарпатті сталася розгерметизація нафтопроводу "Дружба"

"Так, сталася розгерметизація (нафтопроводу "Дружба" - ред.) на полі поблизу села Руське Мукачівського району. Це зафіксували диспетчерські служби. Виїхали туди ремонтні бригади цього нафтопроводу. Скоріш за все, це врізка, але поки що не можливо сказати точно", - сказали у прес-службі.



За інформацією ОДА, забруднення ґрунту попередньо становить 250 кв.м.



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"Там річки немає, а до найближчого будинку кілометр. Тому ризику ніякого немає", - уточнили у відомстві.



Також в ОДА уточнили, що це не велика аварія і впливу на транспортування нафти особливого не завдає.



Як повідомляв УНН, врізку в нафтопровід виявили на Закарпатті на 218 кілометрі магістрального нафтопроводу “Дружба” біля села Верб’яж Воловецького району.