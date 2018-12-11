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На Закарпатье произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба"

Киев • УНН

 • 26872 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Мукачевском районе Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба". На место происшествия выехали ремонтные бригады. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

На Закарпатье произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба"

"Да, произошла разгерметизация (нефтепровода "Дружба" - ред.) на поле вблизи села Русское Мукачевского района. Это зафиксировали диспетчерские службы. Выехали туда ремонтные бригады этого нефтепровода. Скорее всего, это врезка, но пока невозможно сказать точно", - сказали в пресс-службе.

По информации ОГА, загрязнение почвы предварительно составляет 250 кв.м.

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"Там реки нет, а до ближайшего дома километр. Поэтому риска никакого нет", - уточнили в ведомстве.

Также в ОГА уточнили, что это не большая авария и влияния на транспортировку нефти особенного не наносит.

Как сообщал УНН, врезку в нефтепровод обнаружили на Закарпатье на 218 километре магистрального нефтепровода "Дружба" возле села Вербяж Воловецкого района.

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