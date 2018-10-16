На Закарпатті п'яний водій зніс стовп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У місті Мукачево Закарпатської області автомобіль, яким керував нетверезий водій, врізався у стовп. У результаті водій із травмами потрапив до лікарні. Про це повідомили у відділі комунікації управління обласної поліції, передає УНН.
Так, повідомлення про ДТП з потерпілими надійшло до поліції вчора.
"За викликом виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що 57-річний мукачівець, рухаючись по вул. Сорочій на автомобілі "ВАЗ 21099", не впорався з керуванням та врізався у стовп. В результаті аварії, водій отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Під час медосвідування в нього виявили 2,24 проміле алкоголю. Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик відділу поліції", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідство у справі триває.
Нагадаємо, у Львівській області автомобіль збив 9-річного школяра, після чого врізався в електроопору.