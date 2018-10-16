На Закарпатье пьяный водитель снес столб

Так, сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию вчера.

"По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 57-летний житель Мукачево, двигаясь по ул. Сорочий на автомобиле "ВАЗ 21099", не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Во время медосвидетельствования у него обнаружили 2,24 промилле алкоголя. Транспортное средство помещено на спецплощадка отдела полиции", – говорится в сообщении.

По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие по делу продолжается.

Напомним, во Львовской области автомобиль сбил 9-летнего школьника, после чего врезался в электроопору.



