На Закарпатье пьяный водитель снес столб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В городе Мукачево Закарпатской области автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель врезался в столб. В результате водитель с травмами попал в больницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления областной полиции, передает УНН.
Так, сообщение о ДТП с пострадавшими поступило в полицию вчера.
"По вызову выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что 57-летний житель Мукачево, двигаясь по ул. Сорочий на автомобиле "ВАЗ 21099", не справился с управлением и врезался в столб. В результате аварии, водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Во время медосвидетельствования у него обнаружили 2,24 промилле алкоголя. Транспортное средство помещено на спецплощадка отдела полиции", – говорится в сообщении.
По данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения. Следствие по делу продолжается.
Напомним, во Львовской области автомобиль сбил 9-летнего школьника, после чего врезался в электроопору.