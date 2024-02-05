На Закарпатті прикордонники випадково збили чоловіка
Київ • УНН
Прикордонники на Закарпатті під час пошуку порушників кордону випадково збили чоловіка. Працівники ДПСУ одразу викликали поліцію та «швидку», яка доставила постраждалого у районну лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні.
На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону під час пошуку порушників кордону, випадково збили чоловіка. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає УНН.
Деталі
Учора 4 лютого на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили осіб, котрі рухалися у бік річки Тиса, якою проходить державний кордон з Румунією.
Інформацію про можливий незаконний перетин кордону було надано румунським прикордонникам.
Водночас, під час пошукових заходів, на службове авто Держприкордонслужби раптово вискочив чоловік, який рухався від загороджувального паркану. Внаслідок зіткнення чоловік отримав травмування
Зазначається, що прикордонники одразу викликали поліцію та "швидку", яка доставила постраждалого у районну лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні.
Прикордонники також розповіли, що згодом їхні румунські таки затримали порушників кордону.
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Травмований чоловік неодноразово потрапляв у поле зору співробітників прикордонного загону, як особа, причетна до протиправної діяльності, пов’язаної з переправленням осіб через державний кордон
У відомстві пояснили, що наразі по даному факту повідомлені інші правоохоронні органи та призначено службове розслідування. Перевірка триває.
Також прикордонники направили у Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак правопорушення, яке передбачене ст. 332 Кримінального Кодексу України "Організація незаконного переправляння осіб через кордон".
Нагадаємо
На Буковині у Чернівецькій області прикордонники затримали трьох порушників кордону, тривають пошуки переправника. Аби затримати чоловіків прикордонникам довелось стріляти повітря.